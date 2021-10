Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Elfjähriger Fußgänger leicht verletzt: Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es in der Ihringshäuser Straße, Ecke Arnimstraße, zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Fußgänger und einem unbekannten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte das aus der Arnimstraße kommende Auto den Jungen, der offenbar an der Rot zeigenden Fußgängerampel die Ihringshäuser Straße überquert hatte, beim Linksabbiegen touchiert. Der Elfjährige aus Kassel stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Pkw soll seine Fahrt danach kurz verzögert haben, war aber letztlich in Richtung Fuldatal davongefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr. Der Elfjährige zog sich bei dem Sturz Schürfwunden an den Knien, Händen und Ellenbogen zu, die vor Ort von Rettungskräften behandelt wurden. Bei dem unbekannten Unfallbeteiligten soll es sich um ein schwarzes Auto, möglicherweise einen VW, gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell