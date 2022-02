Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - In Wohnhaus eingebrochen

Borken (ots)

Einbrecher haben in Borken-Weseke ein Fernsehgerät aus einem Wohnhaus gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, an der Wallheckenstraße. Die Täter waren durch ein aufgehebeltes Fenster eingestiegen. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

