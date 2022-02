Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgängerin übersehen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 24 Jahre alte Fußgängerin am Montag in Gronau zugezogen. Die Gronauerin querte gegen 19.55 Uhr auf einer Furt die Ochtruper Straße, als sie von einem Wagen eines 56 Jahre alten Enscheders angefahren wurde. Der Niederländer wollte an der Kreuzung vom Heerweg nach links auf die Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup abbiegen. Die Leichtverletzte wurde vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt.

