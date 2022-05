Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug machte sich selbständig - Tür bemalt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen stellte ein 40-Jähriger seinen VW Passat in der Fichtestraße ab und verließ das Fahrzeug. Da er seinen VW offenbar nicht ausreichend abgesichert hatte, machte dieser sich auf der abschüssigen Straße selbständig und rollte gegen einen geparkten Opel Corsa, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken ihres VW T-Roc beschädigte eine 19-Jährige am Mittwochabend gegen 21 Uhr einen am Bahnhof abgestellten VW Golf. Die 19-Jährige verursachte dabei einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Pfahlheim: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1076 bei Pfahlheim erfasste ein 27-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr mit seinem BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Tür bemalt

Ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand an der Eingangstür des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße. Am Mittwoch zwischen 06:30 Uhr und 18:30 Uhr malte ein bislang Unbekannter mit einem schwarzen, wasserfesten Stift ein Symbol auf die Tür. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell