FW-BO: Eine verletzte Person bei einer Fettexplosion in Bochum Werne

Bochum (ots)

Um 18:50 Uhr am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand zur Straße "Auf der Kiekbast" in BO-Werne gerufen. Die Leitstelle alarmierte die Löschzüge der Innenstadt Wache, der Wache BO-Werne, ein Sonderfahrzeug der Wache Wattenscheid und den Rettungsdienst mit einem Notarzt. Die ersten eintreffenden Kräfte erkundeten, dass der Brand bereits von den Bewohnern der Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelöscht war. Da es sich um brennendes Öl in einer Pfanne handelte und eine Person mit Wasser löschte, kam es zu einer "Fettexplosion". Dabei erlitt sie Verletzungen im Gesicht. Nach der Untersuchung durch den Notarzt erfolgte der Transport in eine Bochumer Klinik zur weiteren Behandlung. Bei dem Einsatz, der um 19:15 Uhr beendet werden konnte, waren 23 Einsatzkräfte vor Ort. Weitere Einheiten wurden auf der Anfahrt abbestellt. Bitte versuchen Sie nicht Fett- oder Ölbrände mit Wasser zu löschen. Erststicken Sie die Flammen durch abdecken mit einem Deckel oder mit einer Löschdecke.

