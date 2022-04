Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wetterbedingte Einsätze am 07.04.2022 im Bochumer Stadtgebiet durch teilweise starken Wind

Bochum (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es im Bochumer Stadtgebiet aufgrund des teilweise starken Windes zu acht wetterbedingten Einsätzen für die Feuerwehr Bochum. Die Einsätze konzentrierten sich dabei auf die südliche Stadthälfte aus Richtung Witten kommend von der Universitätsstraße bis hin über Wattenscheid hinweg an die Stadtgrenze zu Gelsenkirchen.

In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Bäume oder Äste die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf die Fahrbahn gestürzt waren oder auf die Fahrbahn zu stürzen drohten. In der Baaker Mulde in Bochum Linde war ein Baum in eine Stromleitung der Straßenbeleuchtung gefallen. Hier befreite die Feuerwehr gemeinsam mit den Stadtwerken die Leitung von den Baumteilen und sicherte diese dann (siehe Fotos).

In der Havkenscheider Straße waren Baumteile in der Länge von ca. sechs Metern und 20 cm Stammdurchmesser auf einen parkenden PKW gestürzt, der dadurch beschädigt wurde. Der massive Ast wurde mittels Motorkettensäge zerlegt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. In der Hagenstraße drohten Teile eines Gerüstet einzustürzen und im Sachsenring eine Markise von der Hauswand abzureißen. Beide Einsatzstellen sowie eine Lose Plakatwand in der Stenzstraße wurden durch die Feuerwehr jeweils vor den Folgen des starken Windes gesichert, so dass keine weitere Gefahr mehr gegeben war.

Die Einsätze ereigneten sich über den gesamten Tag verteilt ca. zwischen neun und 23 Uhr.

Da die Einsätze überwiegend nacheinander eingetreten waren, konnten diese zum größten Teil durch die Ausbildungseinheit "TOJ" sowie den Drehleitern der drei Wachen der Berufsfeuerwehr abgearbeitet werden.

