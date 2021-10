Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Hüttentalstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 16.20 Uhr und 16.40 Uhr in der Hüttentalstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte prallte beim Ein- oder Ausparken gegen eine abgestellten Mercedes. Anstatt sich um den Sachschaden zu kümmern, machte er sich jedoch aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

