Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 09.00 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr kam es in der Straße "Auf Hart" in Markgröningen zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Audi, der am Straßenrand abgestellt war und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

