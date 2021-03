Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Scooter in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Auf einem Schulhof in der Kromschröderstraße setzten Unbekannte am Dienstag zwischen 22 und 23 Uhr einen E-Scooter in Brand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Osnabrücker Polizei hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3203 zu melden.

