POL-PDLU: Frankenthal - Pkw gestreift und weitergefahren

Im Zeitraum zwischen dem 06.06.20, 21:30 Uhr und dem 07.06.20, 12:00 Uhr, stellte die Geschädigte ihren grauen 1er BMW, in der Frankenthaler Straße, in Höhe Hausnummer 42 ab. In dieser Zeit muss ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw, an der linken Fahrzeugseite der Geschädigten vorbeigestreift sein, da der linke Außenspiegel und die beiden Türen beschädigt wurden. Es dürfte ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstanden sein. Täterhinweise liegen keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

