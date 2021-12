Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Keine Versicherung für E-Scooter

Legden (ots)

Ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen ist Polizeibeamten am Mittwochabend in Legden aufgefallen. Unterwegs mit dem Elektrokleinstfahrzeug war ein 18-Jähriger. Die Kleidung des Rollerfahrers roch stark nach Marihuana, was er damit erklärte, dass er einen Joint geraucht habe. Ein Arzt entnahm dem Heranwachsenden eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Zudem hatte er ein verbotenes Messer dabei. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Waffe sicher und leiteten Strafverfahren ein.

