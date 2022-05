Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigung und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fichtenau-Wildenstein: Auto beschädigt

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Hauptstraße geparkten VW Golf indem er das Abgasrohr mit Bauschaum verstopfte und die Karroserie des PKW mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzte. An dem VW Golf entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Die Polizei Fichtenau bittet Zeugen sich unter Telefon 07962 379 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnertag zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte vermutlich beim Rangieren ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Goldbacher Straße geparkten Ford Transit. An dem Ford entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet unter Telefon 07951 480-0 um Zeugenhinweise.

Wallhausen: Auto vs. Getränkemarkt

Am Donnerstag gegen 11:45 Uhr unterlief einem 70-jährigen BMW-Fahrer auf dem Kundenparkplatz eines Getränkemarktes in der Reubacher Straße, so dass er frontal gegen die Mauer des Marktes fuhr. Dabei entstand sowohl and em Gebäude, als auch an dem PKW ein Schaden. Dieser liegt bei mehreren tausend Euro.

Mainhardt: Unfall beim Überholen

Gegen 15:40 Uhr wollte eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin auf der K2670 einen vor sich fahrenden Traktor der Marke Case eines 59-Jährigen überholen. Der 59-Jährige wollte mit seinem Traktor jedoch links abbiegen und zeigte dies mittels Blinker auch an. Beim Überholen des Traktors kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Fichtenberg: Krad vs. PKW

Am Freitagmorgen gegen 6:35 Uhr war ein 22 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner KTM auf der L1066 von Gaildorf in Richtung Fornsbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur L1050 wollte ein 58-jähriger Opel-Fahrer von Oberrot kommend auf die L1066 einfahren und übersah dabei den Biker. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der PKW-Lenker blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 18.000 Euro. Die L1066 wurde in Folge des Unfalls voll gesperrt. Die Sperrung dauert vermutlich noch ca. eine Stunde (Stand 8:30 Uhr). Es besteht eine örtliche Umleitung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell