Innenministerium NRW: Einladung zum Presse- und Fototermin Polizeisportlerehrung NRW 2021/2022

40217 (ots)

Innenminister Herbert Reul wird am Freitag, 29. April 2022, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ehren, die bundes-, europa- oder weltweit herausragende Leistungen im und um den Sport erbracht haben. Insgesamt werden 26 Sportlerinnen und Sportler aus 17 Polizeibehörden in verschiedenen Disziplinen ausgezeichnet. Darum laden wir Sie herzlich ein, an diesem Ereignis teilzunehmen.

Zeit: Freitag, 29. April 2022, 10:00 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße Hafenstraße 97A 45356 Essen

Hinweis für Bildberichterstatter: Vor Beginn der Veranstaltung bieten wir um 10:25 Uhr vor Ort einen Fototermin mit den Sportlerinnen und Sport-lern und dem Minister an.

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein. Eine Akkreditierung zur Veranstaltung ist erforderlich bis Donnerstag, 28. April 2022, 16:00 Uhr unter Tel.: 0201/829-1065 oder per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de.

Hinweis: Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Corona-Schutzbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Bei Vorlage eines Impfnachweises oder alternativen eines entsprechenden Neg-tiv-Tests entfällt die Maskenpflicht.

gez. Patrick Rohmann Pressesprecher

