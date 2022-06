Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Diebstahl auf dem Gelände der Kläranlage

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Dachrinnen und Fallrohre von den Gebäuden einer Kläranlage in Forchtenberg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Zeugen, die zwischen 23 Uhr und 5 Uhr etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 in Verbindung zu setzen.

Forchtenberg: Geparkter Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht aufgrund Unklarheiten nach einer Unfallflucht in der Hofstraße in Forchtenberg nach weiteren Zeugen. Am Samstag gegen 23.45 Uhr verursachte eine unbekannte Frau mit ihrem Mercedes einen Schaden an einem geparkten Ford. Nachdem sie an der linken Fahrzeugseite des geparkten Fords hängen blieb, fuhr sie davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder dies der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zur Tat, der Fahrerin und deren Beifahrer haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

A 6/Öhringen: 281 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs

Auf der Autobahn 6, zwischen Öhringen und Neuenstein, wurden am Mittwoch von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei konnten bei 281 von 4470 Fahrzeugen Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer beziehungsweise 80 Stundenkilometer für Lkw festgestellt werden. Spitzenreiter war ein Fahrzeug mit gemessenen 160 Kilometern pro Stunde. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einer Geldbuße und teils Punkten rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell