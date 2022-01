Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Rheinbreitbach (ots)

Am Montagabend befuhr ein 53-jähriger Mann aus Bad Honnef mit seinem Pedelec die Hauptstraße in Rheinbreitbach in Richtung Bad Honnef. Aufgrund Alkoholkonsums verlor er die Gewalt über sein Gefährt und stürzte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und ein Strafverfahren eingeleitet.

