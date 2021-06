Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Betrunkener Dieb bricht in Gartenhaus ein, um Alkohol zu stehlen

Gelbensande (ots)

In der Kleingartenanlage Gelbensande hat der Anrufer am 23.06.22021 gegen 00:30 Geräusche wahrgenommen und vermutet, dass jemand in ein Gartenhaus einbricht. Die Beamten konnten in einer Gartenlaufe den 20 jährigen Deutschen antreffen, der eigenen Angaben nach eingebrochen sei, um Alkohol zu entwenden. Beim Einbrechen hatte er sich an den Händen verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da er mit 3,1 Promille so stark alkoholisiert war, um seinen Weg alleine fortzusetzen, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

