Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: LKW verliert Auflieger

Am Mittwochmorgen löste sich auf der Landesstraße 1088 bei Öhringen ein Auflieger eines LKW und fuhr eine Böschung hinunter. Als der LKW gegen 6.30 Uhr auf der Neuenstadter Straße zwischen dem Kreisverkehr "Ohrntal-Ring" und Ortsausgang unterwegs war, löste sich vermutlich aufgrund eines technischen Defektes der Auflieger des Sattelzugs. Dieser machte sich selbständig, fuhr eine Böschung hinunter und kam auf der Seite zum Liegen. Das Zugfahrzeug blieb auf der Landesstraße 1088 stehen. Um den Auflieger bergen zu können, war es nötig die Ladung von circa 12 Tonnen Teppichen, zu entladen. Das Technische Hilfswerk war zur Unterstützung vor Ort. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Kupferzell: 24 Jahre alter Mann randaliert

Ein 24-Jähriger randalierte gegen 21.30 Uhr am Dienstag in und vor einem Discounter in Kupferzell. Der Mann wollte nach seinem Bezahlvorgang an der Kasse wieder zurück in den Warenbereich, obwohl der Laden bereits geschlossen hatte. Die Mitarbeiterinnen verweigerten ihm den Zugang, woraufhin der 26-jährige Mann aggressiv wurde und sie beleidigte. Das Geschehen verlagerte sich nach draußen. Vor dem Discounter beleidigte der 24 Jahre alte Mann einen Kunden und stieß ihn zu Boden. Beim Eintreffen der Streife war er weiterhin außer sich und schmiss die zuvor gekauften Getränkedosen ebenfalls zu Boden. Die Beamten konnten den Mann in Gewahrsam nehmen.

Öhringen: Wasserhahn beschädigt - Zeugen gesucht

An einem Gebäude in der Bahnhofstraße in Öhringen wurde am Dienstag ein Wasserhahn beschädigt. Der oder die Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an dem außerhalb des Gebäude stehenden Wasserhahn. Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld: Dieseldiebstahl - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte Personen entwendeten Dieselkraftstoff aus zwei LKW-Tanks in Bretzfeld-Rappach. Die beiden Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz standen zwischen Samstag, 9 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in der Hohlgasse beim Ortsausgang in Richtung Scheppach. Hier entnahmen die Unbekannten circa 120 Liter Diesel und verschwanden. Hinweise zur Tat und den Tätern werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell