Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Dännendiek (L581) zwischen Rhede und Rhedebrügge

Rhede (ots)

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 02.58 Uhr, befuhr ein 21jähriger Pkw Fahrer aus Heiden die Straße Dännendiek in Rhede in Fahrtrichtung Borken. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 21jährige Heidener nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte Höhe der Einmündung Rappers Kölke gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 21jährige Heidener und ein 21jähiger Beifahrer aus Borken wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär verblieben. Ein weiterer 21jähriger Beifahrer aus Borken wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink geflogen. Es Entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

