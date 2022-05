Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0307 --Hasskriminalität: Staatsschutz ermittelt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 22.05.2022, 16.35 Uhr

Zwei Unbekannte schlugen am Sonntagnachmittag in einer Gaststätte in der Innenstadt auf einen 31-jährigen Bremer ein. Auslöser für den Angriff soll die sexuelle Orientierung des Mannes gewesen sein.

Der 31-Jährige saß zusammen mit einem gleichaltrigen Freund und einer 28 Jahre alten Freundin in einem Schnellrestaurant am Rembertiring und unterhielt sich mit ihnen über Religion. Zwei Männer am Nebentisch bekamen die Unterhaltung offenbar mit und schrien den Bremer an, dass dieser als schwuler Mann kein Recht hätte, über den Islam zu reden. Das Duo ließ sich nicht beruhigen, schlug auf den 31-Jährigen ein und flüchtete aus dem Lokal. Der Bremer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Angreifer wurden als etwa 18 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatten schwarze Haare, einen dunklen Teint und trugen beide schwarze T-Shirts. Einer hatte eine Cap auf. Homophobe Straftaten werden der Hasskriminalität zugeordnet, der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell