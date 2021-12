Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Autoaufbrüche in Roßleben - Zeugen gesucht

Roßleben (ots)

In der Nacht von vergangenen Freitag zu Samstag wurden in Roßleben mehrere abgeparkte Pkw aufgebrochen. Der oder die Täter hatten es hierbei offenbar auf die in den Fahrzeugen gelagerten Wertsachen abgesehen. Um an diese zu gelangen, wurden die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen.

In der Bertholt-Brecht-Straße wurden hierbei zwei Pkw angegriffen. Aus einem erlangten die Täter diverses Elektrowerkzeug, u.a. der Marke Makita, aus dem zweiten Pkw ist derzeit kein Beutgut bekannt.

In der Straße "Am Weinberg" stahlen die Täter nach Einschlagen der Scheibe eine schwarze Ledertasche samt Inhalt.

Beim Dahlienring wurde eine Fernbedienung aus einem aufgebrochenen Pkw gestohlen, mit der anschließend die entsprechende Garage auch geöffnet und durchsucht wurde.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Sondershausen unter u.g. Telefonnummer oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weiterhin wird erneut darauf hingewiesen, Wertgegenstände nicht offen liegend im Pkw zu belassen, um potentiellen Tätern keine Tatgelegenheiten zu bieten.

