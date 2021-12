Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall an Kreuzung mit zwei Verletzten

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021, kurz nach 10:00 Uhr kam es zu einem Kreuzungsunfall in Nordhausen, Bochumerstraße Ecke Freiherr.-v.-Stein-Straße. Eine 60jährige Fahrerin eines Hyundai Kleinwagens befuhr die Freiherr-v.-Stein-Straße stadteinwärts. Eine 45jährige Dame befuhr die Bochumer Straße in Richtung Oskar-Cohn-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Biede Frauen beharrten darauf grünes Lichtzeichen gehabt zu haben. Die Polizei Nordhausen bittet Zeugen, die zum Unfallgeschehen Aussagen treffen können, sich unter 03631-960 zu melden!

