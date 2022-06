POL-DO: Zeuge meldet Schlangenlinien fahrendes Auto - Polizei stoppt alkoholisierten Mann auf der A 45

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0715 In einem Linienbus sind vergangene Woche Dienstag (21.6.) eine Seniorin sowie eine Mutter und ihr Sohn verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Bus in eine Verkehrsunfallflucht an der Lütgendortmunder Straße verwickelt gewesen - die Polizei sucht noch Hinweisgeber. Gegen 14 Uhr hielt der 46-jährige Linienbusfahrer am ...

mehr