Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am 02.05.2022 kam es gegen 07:45 Uhr in der Kurfürstenstraße auf Höhe der Kreisverwaltung zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs und eines Leichtkraftrades. Die Fahrerin des PKWs bremste verkehrsbedingt ab, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der Fahrer des Leichtkraftrades fuhr daraufhin auf den PKW auf. Aufgrund des Aufpralls kam das Leichtkraftrad zu Fall. Hierbei wurde der Fahrer des Mopeds leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fußgängerin, die zum Unfallzeitpunkt die Straße überquerte und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittlich zu melden.

