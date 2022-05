Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wallscheid (ots)

Am Montag, den 02.05.2022, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Wallscheid, auf der L 64, in Höhe der Autobahnanschlussstelle Manderscheid, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Pkw befuhr die L 64, aus Richtung Wallscheid kommend und bog nach links auf die BAB 1, in Richtung Koblenz, ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Kradfahrers, welcher unvermittelt mit seinem Krad frontal gegen die Beifahrerseite des abbiegenden Fahrzeuges prallte. Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Pkw blieben nach ersten Feststellungen unverletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde die Erstellung eines Unfallgutachtens durch einen Sachverständigen angeordnet. Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber, RTW, die Feuerwehren aus Laufeld und Wallscheid sowie die Polizei Wittlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell