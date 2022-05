Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter zündet Hecke an

Birgel (ots)

In der Mainacht, am 30.04.2022, gegen 22:15 Uhr zündete ein unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Birgel eine Thujahecke eines privaten Anwesens mittels eines Feuerzeugs an. Diese entzündete sich und kam schnell ins Brennen. Auf einer Länge von ca. drei Metern brannte die zwei Meter hohen Hecke bis auf wenige Teile des Geästs ab. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr die angrenzende Straße und wurde auf die Tat aufmerksam. Der Täter entfernte sich sofort fußläufig in die Ortsmitte. Durch die aufmerksame Mitteilerin konnte das Feuer schnell durch die Feuerwehr gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell