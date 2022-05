POL-PDWIL: Daun - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots) - In der Nacht vom 29.04.2022 auf den 30.04.2022 wurde an der B257, nahe Salm eine dort aufgehängte ukrainische Flagge entwendet. Die Flagge hing an einer Holzlatte in einer Höhe von etwa 4m und wurde samt Holzlatte entwendet. Hinweise zur Tat werden von der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Telefon: 06592-9626-0 Email: ...

