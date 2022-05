POL-PDWIL: Vermisstensuche

Bitburg (ots) - Am späten Freitagabend kam es im Raum Bitburg zu einem Diebstahl eines Golfcarts. Das gestohlene Fahrzeug fiel einem Verkehrsteilnehmer auf, als es unbeleuchtet auf der L5 von Rittersdorf in Richtung Bitburg bewegt wurde. Durch die Mithilfe des Zeugen konnte das Golfcart schlussendlich in der Bitburger Fußgängerzone gestellt werden. Das Fahrzeug wurde offensichtlich von einem 31-jährigen in einem ...

