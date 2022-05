POL-PDWIL: Diebstahl eines Golfcarts

Klausen (ots) - Am heutigen Samstag, den 30.04.2022 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem tragischen Traktorunfall im Bereich eines Waldweges in der Nähe von Klausen im Kreis Bernkastel-Wittlich. Hierbei kippte der Traktor aus bisher ungeklärter Ursache rückwärts in einen Seitenbach und kam kopfüber zum Liegen. Der 65-jährige Fahrer wurde dabei unter dem Traktor eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein ...

