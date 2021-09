Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Demmin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots)

Am 26.09.2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Treptower Straße in Demmin. Nach dem Durchfahren eines Kreisverkehrs beschleunigte der Fahrer seine Maschine und verlor dabei die Kontrolle über diese. In der weiteren Folge stürzte der 43-Jährige auf die Fahrbahn, wobei er unter das Krad geriet. Er erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde mit einem RTW ins Krankenhaus Demmin verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Am verunfallten Krad liefen Betriebsstoffe aus. Diese wurden durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin gebunden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

