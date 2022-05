Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus in Neuerburg

Eifel

Bitburg (ots)

Neuerburg. Wie jetzt angezeigt wurde, haben wahrscheinlich Anfang April bislang unbekannte Täter die Infotafel "Neuer-Burg-Weg" am Premiumwanderweg in Neuerburg am Standort "Kleine Kanzel" zerstört. Die Infotafel, die hier in robuster Alu-Dibond-Ausführung über die Stadtgeschichte informiert, wurde mit Gewalt aus dem Corten-Stahlrahmen gehebelt und dabei ganzflächig irreparabel deformiert und mutwillig beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Telefonnummer 06561-9685-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell