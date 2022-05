POL-REK: 220505-3: Unbekannter warf Autoscheibe ein - Zeugensuche

Hürth (ots) - Unbekannte haben Schmuck bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus entwendet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen. Am Dienstag (4. Mai) zwischen circa 10.30 Uhr und 12.15 Uhr sind unbekannte Täter über ein Fenster in die Wohnung einer Seniorin (85) an der Ernst-Reuter-Straße in Hürth-Gleuel eingedrungen und haben Schmuck der 85-Jährigen entwendet. Als sie nach Hause gekommen sei, ...

mehr