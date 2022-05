Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220505-2: Polizisten stoppten Jugendlichen auf Kleinkraftrad

Bedburg (ots)

17-Jähriger ignorierte Anhaltezeichen zunächst.

Am Mittwochabend (4. Mai) haben Beamte einen Jugendlichen (17) in Bedburg gestoppt, der auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Der 17-Jährige hatte zuvor versucht vor der Kontrolle zu flüchten. Ein Beamter forderte den Beschuldigten gegen 18.45 Uhr auf anzuhalten und fuhr ihm mit seinem Dienstmotorrad hinterher. Der Jugendliche beschleunigte daraufhin sein blaues Zweirad. In Broich bog er auf einen Feldweg ab, wo ihn eine Polizistin zum Anhalten brachte.

Die Beamtin war in ihrer Freizeit auf dem unbefestigten Weg unterwegs und stellte sich dem Jugendlichen in den Weg. Der Beschuldigte hielt das Kleinkraftrad an, stieg ab und versuchte wegzulaufen. Die Polizisten hielten den jungen Mann fest, der zunächst um sich schlug und trat.

Die Polizisten ermittelten die Personalien des 17-Jährigen und stellten fest, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Sie nahmen den Zweiradfahrer mit und übergaben ihn an seine Erziehungsberechtigten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 17-Jährige muss sich nun in Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell