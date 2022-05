Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220504-4: Senioren in Kerpen bestohlen - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Unbekannte haben zwei Senioren am 3. Mai durch gezielte Ablenkung um mehrere hundert Euro Bargeld gebracht.

Eine 83-jährige Kerpenerin befand sich gegen 14 Uhr in einem Supermarkt an der Sindorfer Straße in Kerpen. Zwei unbekannte Männer sollen sie mehrfach um Hilfe beim Einkauf gebeten haben. In einem unachtsamen Moment der Geschädigten soll einer der Männer ihr gesamtes Bargeld aus dem Portemonnaie entwendet haben. Erst an der Kasse habe sie bemerkt, dass ihr Geld verschwunden sei.

Die Seniorin beschrieb die zwei circa 25 Jahre alten Männer als schlank mit dunklen Haaren. Einer der Männer habe auffallend dunkle Augen und sei circa 180 Zentimeter groß. Zum Tatzeitpunkt habe er eine curryfarbene Jerseyhose, eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen und eine schwarze Kappe getragen. Er sprach gebrochen Deutsch. Der Begleiter sei circa 170 Zentimeter groß.

Am selben Tag hat auf einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Kerpener Straße in Sindorf ein unbekannter Mann mehrere hundert Euro aus dem Portemonnaie eines 77-jährigen Manns entwendet. Der Senior hob zunächst Geld in einer Bankfiliale ab. Als er auf dem Weg zu seinem Auto gewesen sei, habe ihn ein Mann angesprochen. Dieser habe ihn darum gebeten, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der Geschädigte habe jedoch kein Kleingeld wechseln können. Nachdem der unbekannte Mann gegangen war, bemerkte der 77-Jährige das Fehlen eines vierstelligen Betrags.

Der Täter sei ungefähr 40 Jahre alt, schlank und circa 183 Zentimeter groß. Zudem habe er helles, kurzes Haar, eine Halbglatze und ein gepflegtes Äußeres. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer Jeanshose.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei appelliert: Seien Sie besonders misstrauisch, wenn Fremde Sie um einen Geldwechsel bitten. Lehnen Sie die Bitte im Zweifel höflich ab. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu dem Fremden. Gewähren Sie ihm keinen Blick in Ihre Geldbörse und lassen Sie ihn nicht in Ihre Geldbörse fassen. Nehmen Sie sicherheitshalber immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Zeigen Sie jeden Diebstahl sofort bei der Polizei an. (ds)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell