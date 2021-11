Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (416/2021) Immer beim Rechtsabbiegen: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt in Obernfeld Straßenlaterne und Hauswand, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Obernfeld, Rektor-Wüstefeld-Straße/Kaltenhagen sowie Kaltenhagen/Hauptstraße Nacht zu Dienstag, 9. November 2021

OBERNFELD (jk) - In Obernfeld (Landkreis Göttingen) hat ein unbekanntes Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag (09.11.21) beim Rechtsabbiegen von der Rektor-Wüstefeld-Straße in den Kaltenhagen eine Straßenlaterne so erheblich beschädigt, dass diese umfiel. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und touchierte wenig später beim erneuten Rechtsabbiegen vom Kaltenhagen in die Hauptstraße eine Hauswand incl. Regenrinne. Die Lage der Beschädigungen lässt den Schluss zu, dass es sich bei dem gesuchten Auto um einen LKW bzw. ein größeres Fahrzeug handeln muss. Der entstandene Gesamtschaden ist offen.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010.

