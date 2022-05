Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220504-3: Wohnanhänger entwendet - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

In der Nacht zu Montag (2. Mai) haben Unbekannte einen Wohnwagen in Bergheim Büsdorf entwendet. Der Eigentümer (63) des Anhängers ortete dessen GPS-Signal zuletzt in Frankreich.

Der 63-Jährige und ein Zeuge (83) meldeten am Montag den Diebstahl des Wohnanhängers. Dieser soll auf einem Stellplatz eines Hofs an der Ingendorfer Straße gestanden haben. Ersten Erkenntnissen zufolge lösten die Täter in der Zeit von etwa 3 bis 8 Uhr die angebrachten Parkkrallen und ein Anhängerschloss des Campers. Danach beförderten die Täter den Wohnanhänger vom Gelände. Polizisten leiteten eine Fahndung ein und informierten die französische Polizei.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeug geben können, die sich zur Tatzeit im Bereich Büsdorf oder in der Umgebung aufgehalten haben. Wichtig sind auch Informationen zu einem Zugfahrzeug, mit dem die Täter den Anhänger weggezogen haben. Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Beamten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell