POL-REK: 220504-2: Gefahrensituation Abbiegen - Kinder angefahren

Brühl, Hürth (ots)

Kinder durch Verkehrsunfälle in Brühl und Hürth leicht verletzt

Bei Verkehrsunfällen in Brühl und Hürth sind am Dienstag (3. Mai) insgesamt drei Kinder (5, 9, 12) leicht verletzt worden. In beiden Fällen kam es beim Abbiegevorgang von Autofahrerinnen zum Zusammenstoß mit den Fußgängern. Abbiegen ist immer noch eine der Hauptunfallursachen und ein hochkomplexer Verkehrsvorgang. Abbiegende müssen in kürzester Zeit viele Informationen verarbeiten und bewerten. Ablenkung und mangelnde Konzentration führen zu Fehlern, die häufig in Verkehrsunfällen enden.

Nach ersten Ermittlungen war eine Renault-Fahrerin (59) gegen 14.15 Uhr in ihrem Megane in Gleuel auf der Ernst-Reuter-Straße unterwegs. In Höhe der Bachemer Straße soll sie nach rechts abgebogen sein. Dabei erfasste ihr Auto zwei Kinder (5, 9), die nach derzeitigem Sachstand bei Grünlicht die Straße überquert hätten. Der Junge und das Mädchen wurden dabei leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die kleinen Patienten, die wenig später mit ihren Eltern nach Hause gehen konnten.

Gegen 21.10 Uhr soll eine Autofahrerin (56) in Vochem von der Leipziger Straße in eine Grundstückseinfahrt abgebogen sein. Als sie den Gehweg passierte erfasste ihr Toyota einen Schüler (12), der mit seinem Rad auf dem Gehweg entlang fuhr. Auch hier versorgten Rettungskräfte das leicht verletzte Kind.

In beiden Fällen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits die Ermittlungen aufgenommen. (he)

