Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Motorräder nach illegalem Rennen auf dem Wall sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0716

Zivile Beamte der Polizei Dortmund haben in der Nacht zu Mittwoch (29. Juni) ein mutmaßliches illegales Kraftfahrzeugrennen beobachtet. Die Nacht endete für zwei Dortmunder (21 und 26) ohne ihre Motorräder, aber mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen § 315d StGB.

Es war gegen 2 Uhr, als die beiden Zweiräder den Beamten auf dem Königswall in Höhe der Einmündung Brinkhoffstraße auffielen. Stark beschleunigend fuhren sie neben einem dunklen SUV auf die Kreuzung Hiltropwall/Hövelstraße zu, wo alle Fahrzeuge an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhielten - die beiden Motorräder nebeneinander auf einer Fahrspur. Als die Ampel umsprang, beschleunigten die Motorräder und ließen den SUV zurück. Nicht jedoch den zivilen Streifenwagen. Die darin sitzenden Beamten konnten anschließend verfolgen, wie Geschwindigkeiten von bis zu rund 110 km/h (bei erlaubten 30) gefahren wurden - ausgenommen natürlich an den Stellen, an denen stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen installiert sind.

An der Kreuzung Ostwall/Brüderweg hielten die Polizisten die beiden Fahrzeuge an und kontrollierten die beiden Fahrer. Die natürlich angaben, sich keiner Schuld bewusst zu sein. Bewusst sein müssen sie sich aber nun der Tatsache, dass ihre Fahrzeuge zunächst einmal sichergestellt sind und die beiden ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen § 315d StGB erwartet.

Die Ermittlungen zu dem beteiligten SUV dauern an.

