Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einsatz der Bundespolizei aufgrund demonstrativer Aktionen im Dortmund

Dortmund (ots)

Anlässlich der heutigen (01. Mai) Demonstrationen im Dortmunder Stadtgebiet, war die Bundespolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich mit verstärkten Kräften im Einsatz.

Insbesondere im Hauptbahnhof Dortmund, am Bahnhof Dortmund Dorstfeld und an den Haltepunkten Dortmund Möllerbrücke und Dortmund West, stellten starke Kräfte der Bundespolizei die reibungslose An- und Abreise aller Demonstrationsteilnehmer sicher.

Insgesamt zählte die Bundespolizei circa 400, über den Hauptbahnhof Dortmund angereiste Teilnehmer.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann die Bundespolizei von keinen nennenswerten Sachverhalten, im Zusammenhang mit den Demonstrationen berichten.

