Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Lütgendortmund - drei Verletzte im Linienbus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0715

In einem Linienbus sind vergangene Woche Dienstag (21.6.) eine Seniorin sowie eine Mutter und ihr Sohn verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Bus in eine Verkehrsunfallflucht an der Lütgendortmunder Straße verwickelt gewesen - die Polizei sucht noch Hinweisgeber.

Gegen 14 Uhr hielt der 46-jährige Linienbusfahrer am Busbahnhof an der Lütgendortmunder Straße in Richtung Osten zum Ein- und Aussteigen seiner Fahrgäste an. Kurz darauf beabsichtige er seinen Omnibus nach links auszuscheren, um die Linienfahrt auf der Lütgendortmunder Straße fortzusetzen. Laut eigenen Angaben war für den Busfahrer die Lütgendortmunder Straße frei. Als der 46-Jährige gerade mit seinem Fahrzeug ausscherte, fuhr ein ihm unbekannter silberner Opel Meriva - mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit - an ihm vorbei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Omnibusfahrer eine Notbremsung ein. Hierbei verletzten sich eine 63-jährige Dortmunderin sowie eine 38-Jährige und ihr ein Jahr alter Sohn (beide ebenfalls aus Dortmund) leicht.

Haben Sie den Vorfall an der Lütgendortmunder Straße gesehen oder sind Sie den Opel Meriva gefahren? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache in Lütgendortmund: Tel. 0231-132-2621.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell