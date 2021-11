Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer - Velbert - 2111001

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag, 30. Oktober 2021, stürzte ein stark alkoholisierter 54-jähriger Radfahrer auf der Voßkuhlstraße in Velbert. Er verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Das war geschehen:

Gegen 01:35 Uhr befuhr ein 54-jähriger Velberter mit seinem Fahrrad die Voßkuhlstraße in Velbert-Langenberg in Richtung Mitte. Vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses verlor der Mann während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Ein zufällig vorbeifahrender 45-jähriger Zeuge fand den verletzten Velberter und informierte die Feuerwehr für eine rettungsmedizinische Versorgung.

Die ebenfalls hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei der Befragung zur Unfallursache in der Atemluft des 54-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,0 Promille (1,0 mg/l) auffallend positiv.

Der Velberter wurde nach einer erstmedizinischen Versorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten ordneten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an, welche im Krankenhaus durchgeführt wurde. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell