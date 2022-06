Polizei Paderborn

POL-PB: #Pass auf! - Polizei führte Geschwindigkeitskontrollen durch

Paderborn / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochvormittag (15.06.) führte die Polizei Schwerpunktkontrollen hinsichtlich Geschwindigkeitsüberschreitungen durch; insgesamt 24 Verstöße wurden festgestellt.

Die eingesetzten Polizeibeamten waren dabei in Sande an Ostenländer Straße, Schloß Neuhaus am Diebesweg, in Borchen-Alfen an der Salzkottener Straße sowie in Borchen-Dörenhagen an der B 68 und in Delbrück-Bentfeld an der K 5 aktiv.

Fünf Fahrer entrichteten vor Ort ein Verwarnungsgeld. Gegen 18 Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Weiterhin fertigten die Beamtem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer.

#PassAuf! - Nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen.

Unabhängig von der Verursachung ist insbesondere die gefahrene Geschwindigkeit maßgeblich für die Schwere der Folgen.

Im Kreis Paderborn passieren die meisten schweren Verkehrsunfälle auf Straßen außerhalb der Ortschaften. Auf den besonders unfallbelasteten Strecken im Kreis Paderborn waren im letzten Jahr 75% aller getöteten sowie 49% aller schwerverletzten Verkehrsteilnehmer zu verzeichnen.

