POL-PDTR: Sachbeschädigung in Hermeskeil

In der Nacht von Montag, 20.09.2021 auf Dienstag, den 21.09.2021, wurde die Fensterscheibe eines Friseursalons in der Schulstraße in Hermeskeil von einem unbekannten Täter mit einer Bierflasche stark beschädigt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil (06503/9151-0).

