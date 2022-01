Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Garage von Sport-Club aufgehebelt

Reichshof (ots)

In der Hahnbucher Straße ist im Zeitraum zwischen Dienstag (18. Januar) 16 Uhr und Mittwoch (19. Januar) 13.30 Uhr in eine Garage eines Sport-Clubs eingebrochen worden. Die Unbekannten hebelten das Garagentor auf und verschafften sich so Zutritt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell