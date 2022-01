Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldbröl (ots)

Im Laufe des Dienstags (18. Januar) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Quadtweg eingebrochen. Zwischen 13.30 und 22 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst ein Wohnzimmerfenster aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang ins Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten schließlich durch die Terrassentür. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe in Gummersbach unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell