POL-HB: Nr.: 0041 --Wiederholte Sachbeschädigung an Gerichtsgebäude--

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße Zeit: 18.01.2022 bis 19.01.2022

In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch zerstörten Unbekannte eine Scheibe am Amtsgericht in Blumenthal. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch um 06:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Landrat-Christians-Straße zum Gerichtsgebäude gerufen. Dort hatten Unbekannte zwei Glasscheiben der Eingangstür eingeworfen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu ähnlich gelagerter Taten in der Vergangenheit. Die Polizei fragt "Wer hat in der Zeit von Dienstag 16:00 Uhr und Mittwoch 06:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht?". Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

