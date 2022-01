Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten

Engelskirchen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19. Januar) haben unbekannte Täter einen Geldautomaten am Edmund-Schiefeling-Platz gesprengt. Zeugen hörten gegen 3.55 Uhr einen lauten Knall und informierten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen flohen mehrere Täter mit einem hochmotorisierten dunklen Wagen vom Tatort. Eine sofort erfolgte Nahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolglos. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest. Durch die Sprengung entstand ein starker Schaden am Gebäude. Auch eine angrenzende Bankfiliale wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen oder zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 02261 / 8199 - 0 mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell