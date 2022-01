Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zu schnell durch die 30er Zone - Polizei kontrolliert vor Schule

Engelskirchen (ots)

Die Polizei hat am Montagvormittag im Bereich einer 30er Zone vor einer Schule in der "Bergische Straße" in Engelskirchen-Loope kontrolliert. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr führte der Verkehrsdienst gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei kam so einiges zu Tage. Von 122 durchgeführten Messungen waren 44 im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und 78 noch im Bereich eines Verwarnungsgeldes. Der Spitzenreiter wurde mit 74 km/h gemessen. Auf ihn wartet nun ein Monat Fahrverbot. Auch zwei Busse mit Schulkindern gerieten in die Kontrolle und wurden geblitzt. Die Polizei wird weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell