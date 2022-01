Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf dem Schulweg angefahren

Gummersbach (ots)

An einer Querungshilfe in der Singerbrinkstraße ist am Dienstagmorgen (18. Januar) ein Jugendlicher angefahren und verletzt worden.

Ein 75-jähriger Gummersbacher fuhr um 7:42 Uhr mit seinem orangefarbenen Renault aus Richtung Innenstadt kommend auf der Singerbrinkstraße talwärts. In Höhe der Rentenversicherung, am dortigen beampelten Fußgängerüberweg, kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Schüler, der die Singerbrinkstraße an dem Fußgängerüberweg überqueren wollte und auf dem Weg zur Schule war. Nach Zeugenangaben zeigte die Ampel für den Jugendlichen Grünlicht und für den Autofahrer Rotlicht. Bei der Kollision zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An dem Auto des 75-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

