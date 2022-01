Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken beobachtet

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen drei Männer im Alter von 20 bis 32 Jahren. Das Trio steht im Verdacht, am Donnerstagabend in Weilerbach am Gebäude eines Supermarktes in der Isigny-Allee Farbschmierereien aufgebracht zu haben.

Ein Zeuge hatte die Täter beobachtet und kurz nach 18 Uhr die Polizei verständigt. Er konnte noch den Hinweis geben, dass sich das Trio in Richtung Danziger Straße aus dem Staub gemacht hatte.

Eine Streife machte sich auf die Suche und entdeckte wenig später im Nachbarort ein Auto mit den drei amtsbekannten Männern. Die Beschreibung des Zeugen passte auf das Trio. Alle drei wurden einer Kontrolle unterzogen. Angaben zum Vorwurf der Sachbeschädigung machten sie nicht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell