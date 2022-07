POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.07.2022

Goslar (ots) - Einbruch in Kindergarten und angrenzenden Heimatverein Ildehausen In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es zu einem Einbruch in den Kindergarten Ildehausen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden hier Reinigungsmittel entwendet. Weiterhin drangen die unbekannten Täter in die angrenzenden Räumlichkeiten des Heimatvereines Ildehausen ein und durchsuchten diese nach ...

